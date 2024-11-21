Симеоне находится в шаге от исторического достижения

Главному тренеру мадридского «Атлетико» Диего Симеоне скоро покорится впечатляющее достижение.

Субботний матч «матрасников» против «Алавеса» станет для аргентинского специалиста 700-м во главе команды во всех турнирах. Как отмечает Opta, Симеоне станет первым в истории тренером, достигшим этой отметки в клубе Ла Лиги.

В 699 поединках под руководством Диего Симеоне «Атлетико» 412 побед, 156 раз сыграл вничью и потерпел 131 поражение. Общая разница забитых и пропущенных голов – 1166:576. В 326 случаях мадридцам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.