Канселу: «Пепе говорил, что я буду играть в «Реале», но я хотел в «Барселону»

Защитник «Аль-Хиляля» Жоау Канселу вспомнил, как Пепе призывал его перейти в мадридский «Реал».

30-летний португалец провёл в «Барселоне» прошлый сезон на правах аренды из «Манчестер Сити». Как признался сам крайний защитник, выступление за каталонский суперклуб было его давней мечтой.

«Пепе говорил, что однажды я буду играть в «Реале», но я хотел в «Барселону». Я доволен временем, проведённым в «Барсе». Теперь я могу сказать, что выступал в клубе, за который всегда хотел выступать», – приводит журналист Мигель Бласкес слова Канселу, перебравшегося в «Аль-Хиляль» из «Манчестер Сити» в августе нынешнего года.