Анчелотти выбрал пару центральных защитников на ближайший матч «Реала»

Мадридский «Реал» решает кадровые трудности, вызванные травмами защитников.

Недавно из-за разрыва крестообразной связки выбыл Эдер Милитао, также в лазарете остаются Давид Алаба и Даниэль Карвахаль. По информации The Athletic, в предстоящем матче Ла Лиги против «Леганеса» Карло Анчелотти намерен сделать ставку на Антонио Рюдигера и Рауля Асенсио. Для 21-летнего испанца эта игра станет лишь второй за основную команду «сливочных» – он дебютировал в прошлом поединке с «Осасуной» (4:0).

Выездная для «Реала» встреча с «Леганесом» состоится в воскресенье, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.