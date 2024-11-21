Эндрик не покинет «Реал» зимой

Форвард мадридского «Реала» Эндрик останется в клубе.

Как сообщил известный журналист Фабрицио Романо, «Реал» не собирается расставаться с бразильским нападающим зимой, отмечается, что и сам Эндрик не планирует никуда уходить. Таким образом, слухи о возможном переходе бразильца в английские клубы на правах аренды неправдивы.

18-летний футболист принял участие в восьми матча «сливочных» в чемпионате Испании в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Эндрик перешёл в «Реал» из бразильского «Палмейреса» летом, сумма трансфера составила около 50 миллионов евро.