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Эндрик не покинет «Реал» зимой

21 Ноября 2024 • 00:37 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Эндрик останется в клубе.

Как сообщил известный журналист Фабрицио Романо, «Реал» не собирается расставаться с бразильским нападающим зимой, отмечается, что и сам Эндрик не планирует никуда уходить. Таким образом, слухи о возможном переходе бразильца в английские клубы на правах аренды неправдивы.

18-летний футболист принял участие в восьми матча «сливочных» в чемпионате Испании в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Эндрик перешёл в «Реал» из бразильского «Палмейреса» летом, сумма трансфера составила около 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эндрик
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