Захарян рискует не сыграть против «Атлетика»

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рискует пропустить поединок 14-го тура чемпионата Испании против «Атлетика Бильбао». Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

«Мы пока не знаем, попадет ли Арсен Захарян в заявку на ближайший матч чемпионата Испании. Скорее всего, Арсена не будет, но продолжим наблюдать его состоянием», - передает слова представителей клуба «Спорт-Экспресс».

Поединок «Атлетика» и «Реал Сосьедада» пройдет на стадионе в Бильбао в ближайший уик-энд.

В текущем сезоне Захарян не сыграл ни одного поединка из-за операции на лодыжке. Россиянин возобновил тренировки с командой 17 октября.