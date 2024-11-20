Известна позиция «Барселоны» по регистрации Ольмо на вторую часть сезона

Появилась информация о позиции «Барселоны» по хавбеку команды Дани Ольмо.

Как стало известно Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» не сомневается в том, что Ольмо будет без проблем зарегистрирован в январе. Кроме того, каталонцы уверены в регистрации форварда Пау Виктора.

По данным источника, «Барселона» активно работает над финансовой составляющей, чтобы в ближайшее время вписаться в правило Ла Лиги «один к одному».

После 13 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, сумев заработать 33 очка.

Соперником «сине-гранатовых» в ближайшем туре станет «Сельта».