Стало известно, когда «Барселона» может вернуться на свой домашний стадион. Напомним, в настоящее время на «Камп Ноу» проводится реконструкция.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет вернуться на свою арену до конца текущего календарного года.

Как утверждает авторитетный журналист Хави Мигель, «сине-гранатовые» могут провести свой первый домашний матч на обновленном стадионе 16 февраля. В этот день подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют против «Райо Вальекано».

После 13 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своей копилке 33 зачетных балла.