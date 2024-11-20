Пресс-служба испанской Ла Лиги назвала игроков, которые поспорят за звание лучшего в подходящем к своему завершению ноябре. В числе кандидатов на награду винер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо, вингер «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо, защитник Арнау Мартинес из «Жироны» и форвард мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне.

Напомним, что по итогу прошедших 13 туров «Барселона» занимает чистое первое место с 33 баллами. На шесть очков с игрой в запасе отстаёт «Реал», 27 баллов у «сливочных». Третье место с 26 набранными баллами по итогу 13 встреч занимает мадридский «Атлетико».