«Барселона» и «Атлетико» не проведут матч Ла Лиги в США

Испанская Ла Лига отказалась от идеи провести декабрьский матч между «Барселоной» и «Атлетико» в США. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

Решение о проведении матча испанского чемпионата в США наверняка вызвало бы споры. Пока ещё ни одна топ-лига не проводила матчи на американской земле. Впрочем, такая идея продолжит обсуждаться, ведь есть заинтересованные лица, которые гонятся за доходами от фан-баз в США.

Вероятно, Ла Лига в следующий раз попытается организовать какой-то из матчей в США в следующем сезоне.

На текущий момент лидером испанской Ла Лиги является «Барселона».