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Звезда фильмов для взрослых Миа Халифа ответила на слухи о романе с футболистом «Атлетико»

20 Ноября 2024 • 19:11 Комментировать

В Европе появились странные слухи о том, что нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес крутит роман с бывшей звездой фильмов для взрослых, которую зовут Миа Халифа. И это при том, что игрок сборной Аргентины давно, ещё с детства, встречается с девушкой.  

«Чтобы прояснить ситуацию: я ни с кем не встречаюсь, а если бы и встречалась, то точно не с тем, кто не настолько стар, чтобы помнить, где он был 11 сентября», - написала Халифа в социальных сетях.

11 сентября известно в мире тем, что в 2001 году США в этот день были потрясены серией террористических актов.

Стоит сказать, что Миа Халифа является большой поклонницей футбола. Ранее она делала фото в футболке «Вест Хэма».

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Атлетико Мадрид Миа Халифа Хулиан Альварес ещё теги
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