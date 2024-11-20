Витор Роке назвал двух кумиров детства – они играют до сих пор

Нападающий «Барселоны» Витор Роке, который на правах аренды выступает за «Бетис», ответил на вопрос о футбольных кумирах своего детства. 19-летний футболист назвал Криштиану Роналду и Неймара.

«Кумиры? Криштиану. И Неймар тоже мне очень нравится из-за его манеры игры, из-за его бразильской магии. Но и Криштиану тоже, если честно», - сказал Роке в интервью клубному каналу «Бетиса».

За «Бетис» Витор Роке успел провести 14 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола.

Ранее у Роке не пошла игра в «Барселоне». Молодой футболист высказался о своих трудностях в каталонской команде.