Советник Лапорты: «Месси за талант мог бы выиграть 13 «Золотых мячей» – он на четыре головы выше Роналду»

Энрик Масип, который является советником владельца «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался о «Золотом мяче». Награду недавно выиграл Родри, хотя фаворитом считался Винисиус Жуниор.

«Уровень Винисиуса очень высокий. Но что оценивается? Если бы всё решал только талант, то Винисиус мог бы выиграть «Золотой мяч». Тогда у Месси могло бы быть 13 «Золотых мячей». Месси для меня на четыре головы выше Криштиану Роналду», - цитирует Масипа Marca.

По ходу карьеры Лионель Месси выиграл восемь «Золотых мячей». Вторым по количеству таких наград идёт Криштиану Роналду – у него пять «Золотых мячей» на полке.