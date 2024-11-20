Педри: «Я переживаю лучший этап в своей карьере»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился комментарием о своей текущей форме.

— Мне кажется, что я переживаю лучший этап в своей карьере, особенно это касается физического состояния. Я давно себя так не чувствовал, — приводит слова Педри Barca Universal.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет две результативные передачи.

После 13 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своей копилке 33 очка. В ближайшем туре «сине-гранатовые» сыграют на выезде с «Сельтой».