В «Реале» приняли решение по Браиму Диасу

Поговаривают, что «Милан» хотел бы вернуть в свои ряды атакующего полузащитника Браима Диаса из «Реала». Впрочем, как сообщает на своих страницах Marca, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти доволен игрой Диаса и считает, что он не продаётся.

Довольны Диасом и все остальные представители клуба, в частности президент «Реала» Флорентино Перес. «Сливочные» восхищаются профессионализмом 25-летнего игрока и считают, что у него есть долгосрочное будущее в команде.

В сезоне 2024/2025 Браим Диас поучаствовал в девяти официальных матчах «Реала». В них футболист записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.