Витор Роке высказался о трудностях в «Барселоне»

Нападающий Витор Роке высказался о трудностях, с которыми столкнулся в «Барселоне» после перехода в начале 2024 года.

«Когда я прибыл в «Барселону», у меня было мало возможностей. У меня также не было времени на адаптацию. Правда в том, что у меня там были и плохие времена, но они служат опытом, понимаете? Сейчас я счастлив здесь. То, чему я научился в «Барселоне», помогает мне сегодня», - сказал Роке в интервью пресс-службе «Бетиса».

Как известно, в конце августа Виктор Роке отправился в «Бетис» на правах аренды. В 16 официальных матчах за эту команду бразилец записал на свой счёт два гола.