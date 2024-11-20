Советник Лапорты высказался об уходе Месси из «Барселоны»

В 2021 году Лионель Месси покинул «Барселону». Клуб не смог предложить своей звезде новый контракт из-за серьёзных финансовых проблем. Комментарий на этот счёт дал Энрик Масип – советник президента каталонского клуба Жоана Лапорты.

«Президент говорил, что клуб не должен был подвергаться опасности. Это действительно так. Возможно, нам можно было сделать всё лучше. Лапорта был растроган, ведь он очень любил Месси», - цитирует Масипа издание Marca.

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС. Действующий контракт аргентинского форварда рассчитан ещё на один сезон.

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