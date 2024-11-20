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«ПСЖ» не предлагал «Барселоне» 250 млн евро за Ямаля слухи

20 Ноября 2024 • 16:30 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Тулуза
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22.11 23:00

Появилась новая информация о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

Ранее в «Барселоне» рассказали, что летом клуб из Франции предлагал за Ямаля 250 миллионов евро, но каталонцы не рассматривали вариант с продажей своей главной звезды.

Однако по сообщениям L’Equipe, «ПСЖ» не делал никакого предложения «Барселоне» по Ямалю размером в 250 миллионов евро, так как минувшим летом французский клуб не мог себе позволить потратить такую сумму денег на трансферы.

В этом сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ трансферы футбола - лето 2024 Ламин Ямаль ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсaфобия
20 Ноября 2024 в 16:36
Об этом сказал Лапорта, Романо, кого пытается обмануть этот псж?
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