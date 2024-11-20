Появилась новая информация о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

Ранее в «Барселоне» рассказали, что летом клуб из Франции предлагал за Ямаля 250 миллионов евро, но каталонцы не рассматривали вариант с продажей своей главной звезды.

Однако по сообщениям L’Equipe, «ПСЖ» не делал никакого предложения «Барселоне» по Ямалю размером в 250 миллионов евро, так как минувшим летом французский клуб не мог себе позволить потратить такую сумму денег на трансферы.

В этом сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.