Генич встал на защиту Мбаппе

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

Ранее в СМИ сообщалось, что французский футболист посетил картинг во время матчей национальной команды в Лиге наций. Напомним, Мбаппе не был вызван в сборную на ноябрьские игры.

— Я не вижу в этом ничего страшного. Что Килиану Мбаппе, пока играет сборная Франции, вообще что ли не выходить из дома и никак не вести свою бытовую жизнь? Дешам все красиво объяснил, он общался с Мбаппе. Ситуация сейчас у «Реала» и Мбаппе непростая, поэтому приняли решение оставить игрока в клубе, — сказал комментатор в программе «Лови Генича».