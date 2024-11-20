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Генич встал на защиту Мбаппе

20 Ноября 2024 • 15:12 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
24.11 20:30

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

Ранее в СМИ сообщалось, что французский футболист посетил картинг во время матчей национальной команды в Лиге наций. Напомним, Мбаппе не был вызван в сборную на ноябрьские игры.

— Я не вижу в этом ничего страшного. Что Килиану Мбаппе, пока играет сборная Франции, вообще что ли не выходить из дома и никак не вести свою бытовую жизнь? Дешам все красиво объяснил, он общался с Мбаппе. Ситуация сейчас у «Реала» и Мбаппе непростая, поэтому приняли решение оставить игрока в клубе, —  сказал комментатор в программе «Лови Генича».

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