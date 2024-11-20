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«Реал» может удивить, подписав Ляказетта слухи

20 Ноября 2024 • 13:36 Комментировать

«Реалу» не хватает центрального нападающего подмены – такого, каким в прошлом сезоне был Хоселу. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, мадридский клуб может подписать Александра Ляказетта из «Лиона».  

Действующий контракт Ляказетта во Франции рассчитан до конца сезона. «Лион» к тому же испытывает серьёзные финансовые трудности. Как следствие, зимний трансфер форварда можно осуществить за небольшие деньги.

В сезоне 2024/2025 Александр Ляказетт поучаствовал в 14 официальных матчах. В них 33-летний нападающий записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лион Александр Ляказетт трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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