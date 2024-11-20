Левандовски: Моя карьера будет закончена в течение 2-3 лет

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

Форвард отметил, что если учитывать его возраст, то он закончит выступление в течение 2-3 лет, и первым сигналом для него станет то, когда он проснется и не захочет идти на тренировку.

«Пока что каждое утро я просыпаюсь, не испытывая каких-либо болезненных ощущений. Надеюсь, так будет и дальше», - приводит слова Левандовски Forbes.

Напомним, что контракт 36-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон.