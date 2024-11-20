Известна позиция «Барселоны» в вопросе подписания Джонатана Дэвида

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид считается одной из потенциальных трансферных целей «Барселоны».

Канадский футболист покинет свой нынешний клуб по окончании сезона на правах свободного агента. В числе претендентов на форварда фигурирует каталонский гранд. Недавно Дэвид признался, что мечтает выступать за «сине-гранатовых», чем лишь подогрел слухи о возможном переходе в команду Ханса-Дитера Флика.

Впрочем, согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, в «Барселоне» сейчас не ведут работу над подписанием Дэвида. Контракт Роберта Левандовски будет автоматически продлён ещё на год, и в клубе примут решение относительно возможного укрепления позиции центрфорварда ближе к завершению сезона.