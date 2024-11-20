Стало известно, какую сумму ФИФА выплатит «Барселоне» за травму Араухо

«Барселона» получит денежную компенсацию за травму Рональда Араухо в расположении сборной Уругвая.

25-летний футболист травмировался в июльском матче четвертьфинала Кубка Америки против сборной Бразилии. С тех пор уругваец не появлялся на поле – он ни разу не сыграл под руководством нынешнего рулевого «Барселоны» Ханса-Дитера Флика. По сведениям журналиста Рамона Фуэнтеса, ФИФА выплатит каталонскому клубу компенсацию в размере 3 млн евро за полученную в расположении сборной травму игрока.

Возвращение Рональда Араухо в строй запланировано на декабрь. Цвета «Барселоны» защитник представляет с 2018 года.