«Барселона» планирует продать защитника летом – назван главный кандидат

В «Барселоне» готовы расстаться с одним из центральных защитников после завершения текущего сезона.

В настоящий момент в основной обойме «сине-гранатовых» значатся как минимум шесть игроков, способных сыграть в центре обороны. По сведениям Diario SPORT, летом следующего года один из них может быть отпущен. Главным кандидатом на продажу, если верить источнику, считается Андреас Кристенсен.

28-летний датчанин продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия, полученной в матче первого тура Ла Лиги. Возвращение футболиста в строй запланировано на январь-февраль нового года.

Контракт Андреаса Кристенсена с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года.