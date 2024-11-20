Защитник «Барселоны» Кристенсен перенёс операцию – названа дата его возвращения

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен продолжает восстанавливаться после травмы.

Датчанин выбыл из строя из-за повреждения ахиллова сухожилия. По сведениям Catalunya Radio, игрок несколько месяцев безрезультатно боролся с проблемой, поэтому недавно решился на операцию, чтобы окончательно избавиться от боли. На днях 28-летнему футболисту сняли швы. Его возвращение состоится в конце января или начале февраля.

Андреас Кристенсен успел провести всего один матч в нынешнем сезоне, прежде чем травмировался. Цвета каталонского гранда экс-центрбек «Челси» представляет с лета 2022 года.