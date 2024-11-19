Ориоль Ромеу рассказал, почему не заиграл в «Барселоне»

Полузащитник Ориоль Ромеу, арендованный «Жироной» у «Барселоны», высказался о причинах неудачи в прошлом сезоне.

Летом прошлого года «сине-гранатовые» купили хавбека у всё той же «Жироны», рассматривая его как опцию замены ушедшему Серхио Бускетсу. Ромеу столкнулся с критикой и быстро потерял место в составе, а в августе нынешнего года вернулся в «Жирону».

«Я думал, что давление в «Барселоне» повлияет на меня не так сильно. Повседневная жизнь была прекрасной, но на людей вокруг меня сильно влияло то, что обо мне говорят. Я чувствовал себя неуютно.

Дошло до того, что я вообще перестал читать социальные сети и прессу, чтобы не видеть, что обо мне пишут. Я начал хорошо, но после нескольких ошибок теряешь уверенность и каждый раз стараешься перестраховаться.

В «Барселоне» мне часто писали слова поддержки. Но я думал: «Я в порядке, никто не умер, с моими детьми тоже всё хорошо», – цитирует Barca Universal Ромеу.