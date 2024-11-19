Ямаль пропустит ближайший матч «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вряд ли сможет принять участие в предстоящем матче против «Сельты».

Из-за травмы лодыжки 17-летний игрок пропустил последний поединок «сине-гранатовых» против «Реал Сосьедада», а также не отправился в расположение сборной Испании. Как сообщает Barca Universal, появление Ямаля на поле в ближайшей игре Ла Лиги с «Сельтой» крайне маловероятно. Участие вундеркинда не исключается полностью, однако в «Барселоне» не станут рисковать.

Встреча «Барселоны» с «Сельтой» состоится в субботу, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.