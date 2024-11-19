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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, сыграет ли де Йонг в ближайшем матче «Барселоны»

19 Ноября 2024 • 17:55 Комментировать
Сельта
...
Барселона
23.11 23:00

Полузащитник Френки де Йонг досрочно покинул расположение сборной Нидерландов по медицинским причинам. Впрочем, серьёзных проблем со здоровьем у 27-летнего футболиста нет. Как сообщает издание AS, де Йонг сообщил представителям «Барселоны», что его отъезд был связан лишь с мерами предосторожности.

В четверг де Йонг должен приступить к полноценным тренировкам в «Барселоне». Нидерландец будет готов сыграть в ближайшем матче чемпионата Испании против «Сельты».

Матч между «Сельтой» и «Барселоной» пройдёт в субботу, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг

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