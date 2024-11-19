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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Извини, Гном»: Ди Мария вспомнил, как бил Месси в «эль класико»

19 Ноября 2024 • 17:49 Комментировать

Бывший игрок «Реала» Анхель ди Мария вспомнил о своих выступлениях в «эль класико» против «Барселоны». В те времена каталонцы показывали очень высокий уровень игры с Лионелем Месси, Хави, Андресом Иньестой и другими звёздами в составе.

«Ту «Барселону» можно было обыграть только если бить их и бегать больше. Это приводило к жёсткому футболу. Иногда я боялся, что Гнома (Месси – прим.) травмируют. Я переживал, чтобы с ним ничего не случилось.

Финал Кубка Испании был очень сложным. Там было много ударов. В какой-то момент даже мне пришлось ударить Месси. Я сказал: «Извини, Гном, но если бы я этого не сделал, вы бы могли забить». У меня не было выбора, играть нужно было только так», - цитирует ди Марию Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Лионель Месси Анхель Ди Мария ещё теги
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