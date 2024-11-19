Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Звезда фильмов для взрослых Трамп встречается с экс-игроком «Арсенала»

19 Ноября 2024 • 17:25 Комментировать

Звезда фильмов для взрослых Тиана Трамп (настоящее имя – Киана Николь Джонс), очевидно, состоит в отношениях с бывшим футболистом лондонского «Арсенала» Николя Пепе. Как сообщает Daily Mail, пара сошлась летом, когда Пере пополнил состав «Вильярреала».

Отмечается, что в социальных сетях можно найти ряд фото, где Пепе и Трамп проводят время вместе.

В 2019 году за трансфер Николя Пепе «Арсенал» заплатил «Лиллю» 80 миллионов евро. Впрочем, вингер не оправдал надежд в стане «канониров».

В 11 матчах «Вильярреала» в сезоне 2024/2025 Пепе забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Арсенал Лондон Николя Пепе Тиана Трамп ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Сане выбрал новый клуб Неймар выбрал новый клуб Шесть футболистов покинули сборную России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна УЕФА принял решение по России Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея «Барселона» готовит звёздный трансфер – есть четыре кандидата
Спортивные новости
Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Ноября
17:25 · Испания. Ла Лига
Звезда фильмов для взрослых Трамп встречается с экс-игроком «Арсенала»
16:55 · Англия. Премьер-лига
Эндрик может перейти из «Реала» в неожиданный клуб АПЛ
16:36 · Испания. Ла Лига
Ди Мария: «Моуринью - невероятный человек»
14:51 · Испания. Ла Лига
Защитник «Реала» Милитао перенёс операцию
14:40 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» рассказали о предложении по Ямалю в 250 млн евро
09:54 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил не покупать новых игроков - раскрыта причина
08:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Реал» претендуют на полузащитника - названо имя
08:36 · Испания. Ла Лига
Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры 1
04:14 · Испания. Ла Лига
Названо главное препятствие в сделке по переходу Нико Уильямса в «Барселону» 1
03:59 · Италия. Серия А
Де Дзерби хочет видеть в «Марселе» игрока «Ювентуса»
03:47 · Испания. Ла Лига
Моуринью пришлось отказаться от подписания игрока «Барселоны»
03:38 · Испания. Ла Лига
Вальверде рассказал, кто из игроков «Реала» помог ему с адаптацией
03:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подпишет звёздного левого вингера, несмотря на успехи Рафиньи
03:09 · Испания. Ла Лига
Дешам проведёт новую встречу с Мбаппе – названа причина
01:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» откажется от подписания топ-нападающего – названы причины
01:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «Барселона» поспорят за перспективного португальца
00:49 · Англия. Премьер-лига
Касадо не покинет «Барселону» – интерес проявляли два топ-клуба АПЛ
00:38 · Германия. Бундеслига
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
00:08 · Испания. Ла Лига
Педри не забил свой первый пенальти в карьере
18 Ноября
23:50 · Испания. Ла Лига
Врач, оперировавший Фати: «Он сможет вернуться на прежний уровень»
23:39 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» приняли решение по Симеоне 2
23:27 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» Родриго может залечить травму раньше, чем предполагалось
22:46 · Испания. Ла Лига
Клуб Ла Лиги может забрать Фати у «Барселоны», несмотря на травму игрока
22:20 · Англия. Премьер-лига
Федерико Вальверде вспомнил, как решил перейти в «Арсенал»
22:07 · Англия. Премьер-лига
Названы главные претенденты на Киммиха
Все новости