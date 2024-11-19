Звезда фильмов для взрослых Трамп встречается с экс-игроком «Арсенала»

Звезда фильмов для взрослых Тиана Трамп (настоящее имя – Киана Николь Джонс), очевидно, состоит в отношениях с бывшим футболистом лондонского «Арсенала» Николя Пепе. Как сообщает Daily Mail, пара сошлась летом, когда Пере пополнил состав «Вильярреала».

Отмечается, что в социальных сетях можно найти ряд фото, где Пепе и Трамп проводят время вместе.

В 2019 году за трансфер Николя Пепе «Арсенал» заплатил «Лиллю» 80 миллионов евро. Впрочем, вингер не оправдал надежд в стане «канониров».

В 11 матчах «Вильярреала» в сезоне 2024/2025 Пепе забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.