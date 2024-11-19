Ди Мария: «Моуринью - невероятный человек»

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария неожиданно тепло отозвался о Жозе Моуринью, с которым работал в прошлом. В частности, это было в то время, когда Моуринью возглавлял мадридский «Реал» и в нем вместе с Ди Марией играл также Криштиану Роналду.

- До «Реала» я всё время играл на левом фланге, а когда перешёл в клуб то начал пробовать играть справа и неожиданно это очень понравилось мне. И уже до конца карьеры я оставался на правом фланге. Моуринью - невероятный человек. Он всегда на стороне игроков на все 100%. Если ты выкладываешь на 100%, он тебя ни за что не даст в обиду. Я провёл там три великолепных года и я не могу ничего плохого сказать о нём, - заявил ди Мария.