Защитник «Реала» Милитао перенёс операцию

Защитник «Реала» Эдер Милитао был прооперирован после серьёзной травмы правого колена – разрыва крестообразной связки. Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, операция проходила во вторник и завершилась успешно. Уже в ближайшие дни Милитао начнёт процесс восстановления.

Напомним, что Милитао травмировался в недавнем матче чемпионата Испании против «Осасуны». Ясно, что в сезоне 2024/2025 бразилец на футбольном поле больше не появится, ведь после таких повреждений восстановление занимает долгое время.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.