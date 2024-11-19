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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Реала» Милитао перенёс операцию

19 Ноября 2024 • 14:51 Комментировать

Защитник «Реала» Эдер Милитао был прооперирован после серьёзной травмы правого колена – разрыва крестообразной связки. Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, операция проходила во вторник и завершилась успешно. Уже в ближайшие дни Милитао начнёт процесс восстановления.

Напомним, что Милитао травмировался в недавнем матче чемпионата Испании против «Осасуны». Ясно, что в сезоне 2024/2025 бразилец на футбольном поле больше не появится, ведь после таких повреждений восстановление занимает долгое время.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
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