В «Барселоне» рассказали о предложении по Ямалю в 250 млн евро

Недавно президент «Барселоны» Жоан Лапорта говорил, что клуб не продал вингера Ламина Ямаля за 250 миллионов евро. Теперь комментарий на этот счёт дал Энрик Масип – советник президента «сине-гранатовых».

«Президент уже говорил, что у него было предложение по Ямалю в 250 миллионов евро, которое он даже не рассматривал. Предложение поступало из Франции. Мог ли бы Ямаль заменить Мбаппе? Когда у тебя есть деньги, можно попробовать подписать контракт со всеми в мире», - сказал Масип в программе El Chiringuito.

Понятно, что крупное предложение по Ламину Ямалю делал «ПСЖ». В своё время гранд Лиги 1 покупал у «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся рекордным по стоимости.