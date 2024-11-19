«Реал» решил не покупать новых игроков - раскрыта причина

В мадридском «Реале» определились с планами на ближайшее трансферное окно. Как стало известно журналистам Relevo, «королевский» клуб не станет подписывать новичков в январе.

В стане «сливочных» не собираются приглашать футболистов для усиления оборонительной линии. Главный тренер команды Карло Анчелотти решил перевести в защиту опорного полузащитника Орельена Тчуамени.

Напомним, что из-за травм «Реал» лишился двух основных защитников – бразильца Эдера Милитао и испанца Дани Карвахаля.

После 13 туров чемпионата Испании мадридская команда набрала 27 баллов и занимает второе место. Подопечные Карло Анчелотти отстают от лидирующей «Барселоны» на шесть очков.