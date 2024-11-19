«Барселона» и «Реал» претендуют на полузащитника - названо имя

Атакующий полузащитник «Малаги» Антонио Кордеро попал в сферу интересов двух топовых клубов испанского чемпионата. Как информируют журналисты газеты Marca, заполучить талантливого игрока в свои ряды хотят каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

Отмечается, что «Барса» хотела оформить сделку минувшим летом, однако «анчоусы» не отпустили игрока. «Королевский» клуб также делал запрос по футболисту.

Срок действующего трудового соглашения между Кордеро и «Малагой» рассчитан до середины следующего года. В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 13 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.