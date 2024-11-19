Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски определился со своими планами на будущее. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Согласно сведениям источника, 36-летнего нападающего все устраивает в нынешнем клубе. Роберт собирается остаться в «Барселоне» до завершения профессиональной карьеры. Он выступает за «сине-гранатовых» с лета 2022 года. Его трудовое соглашение с каталонцами истекает в июне 2026-го. Рыночный ценник Роберта – 15 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Левандовски провел 13 поединков, отметившись 14 забитыми мячами (два – с пенальти) и двумя голевыми передачами.