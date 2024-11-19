Названо главное препятствие в сделке по переходу Нико Уильямса в «Барселону»

«Барселоне» будет непросто заполучить вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса предстоящим летом.

Каталонский клуб пытался приобрести игрока после победного для сборной Испании Евро-2024, однако тот предпочёл остаться в «Атлетике». Как неоднократно сообщалось, «Барселоне» по-прежнему интересен Уильямс, и летом 2025 года клуб намерен предпринять новую попытку подписания футболиста. По данным Diario Sport, главное препятствие для «сине-гранатовых» – высокая зарплата Нико. Сейчас он зарабатывает около 9-10 млн евро в год.

Стоимость потенциального трансфера – 65 млн евро. Эксперты Transfermarkt оценивают 22-летнего испанца чуть дороже – в 70 млн евро.