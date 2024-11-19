Моуринью пришлось отказаться от подписания игрока «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не перейдёт в «Фенербахче» в январе.

Рулевой турецкого клуба Жозе Моуринью был заинтересован в приглашении испанца в зимнее трансферное окно – речь шла об аренде. По сведениям Marca, «Фенербахче» пришлось отказаться от сделки в связи с новой травмой 22-летнего игрока. Скорее всего форвард останется в «Барселоне».

Контракт Ансу Фати с каталонским грандом рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость футболиста, по версии портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

В текущем сезоне Фати появился на поле в семи матчах «сине-гранатовых», но не отметился результативными действиями.