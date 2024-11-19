Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде рассказал, кто из игроков «Реала» помог ему с адаптацией

19 Ноября 2024 • 03:38 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
24.11 20:30

Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде вспомнил, как проходила его адаптация в клубе.

Полузащитник пополнил ряды «сливочных» в 2016 году, перебравшись из уругвайского «Пеньяроля». На тот момент игроку только исполнилось 18 лет.

«Каземиро поддерживал меня, когда я только пришёл в «Реал». Ему не требовалось кричать на поле, чтобы давать указания или поправлять кого-то. Он был дружелюбен, критиковал всегда конструктивно», – поведал в интервью Universo Valdano Вальверде.

Каземиро покинул «Реал» в августе 2022 года, перебравшись в «Манчестер Юнайтед», за который выступает по сей день.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Каземиро Федерико Вальверде ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Ноября
03:38
Вальверде рассказал, кто из игроков «Реала» помог ему с адаптацией
01:11
«Реал» и «Барселона» поспорят за перспективного португальца
00:38
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
18 Ноября
23:27
Форвард «Реала» Родриго может залечить травму раньше, чем предполагалось
22:20
Федерико Вальверде вспомнил, как решил перейти в «Арсенал»
21:39
Вальверде – о 0:4 от «Барселоны»: «Нужно признать, что нас переиграли»
21:20
Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда
17:14
Анчелотти нашёл новую позицию Асенсио
04:59
Ромарио назвал будущего победителя Ла Лиги 1
03:51
«Реал» может расстаться с полузащитником
00:23
Модрич ответил на вопрос о возвращении в чемпионат Хорватии
17 Ноября
22:34
Анчелотти может оставить Куртуа в запасе «Реала» – названа причина
16:56
Павлюченко ответил, сколько ещё лет может играть Модрич
07:43
Пике высказался о президенте «Реала»
07:23
Тренер загребского «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Модрича
06:30
Ямаль – лидер по обводкам в Ла Лиге, Мбаппе – четвёртый 10
06:08
Известна позиция Переса по трансферам «Реала»
05:13
«Ты или Рамос?»: Пике ответил, кто сильнее 1
04:31
«Реал» получил более 100 звонков от агентов защитников
02:51
«Реал» не ведёт переговоров по Лапорту
01:58
«Реалу» предложили услуги игрока «Байера»
01:40
Рамос несколько раз звонил в «Реал»
16 Ноября
20:11
Стало известно, кто покинет «Реал» после прихода Дэвиса 2
19:56
Агент Дэвиса лжёт — защитник договорился с «Реалом»
15 Ноября
19:21
Кроос не исключил, что вернётся в «Реал» 3
17:16
Эрмосо отреагировал на слухи о «Реале»
04:46
Лапорт хочет перейти в «Реал», но есть серьёзная проблема
02:30
Модрич назвал самый важный трофей в своей карьере
00:26
Винисиус – второй по средней оценке в Ла Лиге в 2024 году, Левандовски – третий
14 Ноября
22:37
В «Реале» приняли решение по Алабе
04:42
Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ 1
02:12
Лапорт дал ответ на вопрос о переходе в «Реал» 1
02:03
Алаба может вернуться на поле раньше, чем предполагалось
13 Ноября
21:54
В «Реале» определили игрока, который сможет заменить Крооса
20:57
Порро отреагировал на информацию об интересе «Реала»
15:36
Не все в «Реале» хотят покупать новичков 1
05:28
Начо ответил, стоит ли «Реалу» возвращать Рамоса
04:52
Начо высказался о проблемах Мбаппе в «Реале»
04:22
Начо оценил шансы «Реала» в борьбе за чемпионство с «Барселоной»
03:14
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом 1
03:02
«Реал» включил в список интересов ещё одного защитника
01:10
Президент Ла Лиги Тебас: «Перес сказал, что «Реал» спасёт футбол» 2
00:01
Президент Ла Лиги выбрал между «Реалом» Анчелотти и «Барселоной» Гвардиолы 1
12 Ноября
23:20
19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры 2
22:23
«Реал» претендует на двух защитников стоимостью в 60-70 млн евро 1
20:52
«Реал» или «Барселона»: Дэвис выбрал новый клуб 2
20:39
Батурина отказал «Реалу» — за игроком следит «Барселона»
16:48
Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой 23
11 Ноября
06:47
«Реал» мог подписать Калафьори – названа причина отказа 2
06:15
Винисиус обратился к Милитао
10 Ноября
22:57
Рамос лайкает посты с призывами вернуть его в «Реал»
21:22
Идальго: «Разговоры о кризисе «Реала» далеки от правды»
06:53
«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на игрока с ценником в 40 млн евро
04:38
Ван Нистелрой сравнил давление в «Манчестер Юнайтед» и «Реале» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛЕГАНЕС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» УЕФА принял решение по России Сане выбрал новый клуб Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед» Анчелотти принял решение по «Реалу»
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней УЕФА принял решение по России Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале»
Спортивные новости
Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Ноября
03:59 · Италия. Серия А
Де Дзерби хочет видеть в «Марселе» игрока «Ювентуса»
03:47 · Испания. Ла Лига
Моуринью пришлось отказаться от подписания игрока «Барселоны»
03:38 · Испания. Ла Лига
Вальверде рассказал, кто из игроков «Реала» помог ему с адаптацией
03:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подпишет звёздного левого вингера, несмотря на успехи Рафиньи
03:09 · Испания. Ла Лига
Дешам проведёт новую встречу с Мбаппе – названа причина
01:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» откажется от подписания топ-нападающего – названы причины
01:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «Барселона» поспорят за перспективного португальца
00:49 · Англия. Премьер-лига
Касадо не покинет «Барселону» – интерес проявляли два топ-клуба АПЛ
00:38 · Германия. Бундеслига
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
00:08 · Испания. Ла Лига
Педри не забил свой первый пенальти в карьере
18 Ноября
23:50 · Испания. Ла Лига
Врач, оперировавший Фати: «Он сможет вернуться на прежний уровень»
23:39 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» приняли решение по Симеоне
23:27 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» Родриго может залечить травму раньше, чем предполагалось
22:46 · Испания. Ла Лига
Клуб Ла Лиги может забрать Фати у «Барселоны», несмотря на травму игрока
22:20 · Англия. Премьер-лига
Федерико Вальверде вспомнил, как решил перейти в «Арсенал»
22:07 · Англия. Премьер-лига
Названы главные претенденты на Киммиха
22:01 · Испания. Ла Лига
Дэвид: «Мечтаю играть за «Барселону»
21:48 · Испания. Ла Лига
Куман высказался о состоянии Френки де Йонга
21:39 · Испания. Ла Лига
Вальверде – о 0:4 от «Барселоны»: «Нужно признать, что нас переиграли»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда
20:03 · Испания. Ла Лига
«Один из лучших в мире»: Ромарио высказался об игроке «Барселоны»
19:17 · Испания. Ла Лига
Гави недоволен игровым временем в «Барселоне» 1
18:10 · Италия. Серия А
Переговоры Кварацхелии с «Наполи» зашли в тупик слухи
17:48 · Испания. Ла Лига
Клоппа могут позвать в топ-клуб – известно название слухи
17:14 · Испания. Ла Лига
Анчелотти нашёл новую позицию Асенсио
Все новости