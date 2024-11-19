Вальверде рассказал, кто из игроков «Реала» помог ему с адаптацией

Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде вспомнил, как проходила его адаптация в клубе.

Полузащитник пополнил ряды «сливочных» в 2016 году, перебравшись из уругвайского «Пеньяроля». На тот момент игроку только исполнилось 18 лет.

«Каземиро поддерживал меня, когда я только пришёл в «Реал». Ему не требовалось кричать на поле, чтобы давать указания или поправлять кого-то. Он был дружелюбен, критиковал всегда конструктивно», – поведал в интервью Universo Valdano Вальверде.

Каземиро покинул «Реал» в августе 2022 года, перебравшись в «Манчестер Юнайтед», за который выступает по сей день.