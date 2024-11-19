«Барселона» подпишет звёздного левого вингера, несмотря на успехи Рафиньи

В «Барселоне» намерены усилить левый край атаки летом следующего года.

Прошлым летом «сине-гранатовые» потерпели неудачу в попытках переманить в свои ряды Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао. Ханс-Дитер Флик использует на позиции левого вингера Рафинью Диаса, который показывает невероятную результативность. Как сообщает Diario Sport, в «Барселоне» по-прежнему видят необходимость в приобретении нового звёздного игрока на левый фланг атаки, несмотря на выдающуюся форму бразильца.

Как известно, целью каталонского гранда остаётся Нико Уильямс. Трансфер футболиста сборной Испании обойдётся в 65 млн евро.