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Дешам проведёт новую встречу с Мбаппе – названа причина

19 Ноября 2024 • 03:09 Комментировать
Италия
1:3
Франция

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам встретится с Килианом Мбаппе для обсуждения важного вопроса.

Форвард мадридского «Реала» пропустил два последних сбора «трёхцветных». Рулевой французской национальной команды Дидье Дешам признавался, что Мбаппе переживает «не лучшее время в карьере», поэтому сборной пришлось обходиться без него.

По данным L'Equipe, уже скоро наставник проведёт со звёздным игроком встречу, на которой будет поднята тема капитанской повязки. Дешам намерен выяснить в личной беседе, желает ли Мбаппе оставаться капитаном команды.

Сборная Франции выиграла свою группу в Лиге наций благодаря победе над Италией в матче заключительного тура (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Дидье Дешам Килиан Мбаппе ещё теги

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