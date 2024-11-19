Дешам проведёт новую встречу с Мбаппе – названа причина

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам встретится с Килианом Мбаппе для обсуждения важного вопроса.

Форвард мадридского «Реала» пропустил два последних сбора «трёхцветных». Рулевой французской национальной команды Дидье Дешам признавался, что Мбаппе переживает «не лучшее время в карьере», поэтому сборной пришлось обходиться без него.

По данным L'Equipe, уже скоро наставник проведёт со звёздным игроком встречу, на которой будет поднята тема капитанской повязки. Дешам намерен выяснить в личной беседе, желает ли Мбаппе оставаться капитаном команды.

Сборная Франции выиграла свою группу в Лиге наций благодаря победе над Италией в матче заключительного тура (3:1).