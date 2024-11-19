«Барселона» откажется от подписания топ-нападающего – названы причины

«Барселона» вряд ли подпишет нового звёздного форварда в 2025 году.

Каталонскому гранду приписывается интерес к ряду дорогостоящих нападающих, включая Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити». Тем не менее, как информирует Diario Sport, в клубе считают приобретение нового топ-форварда маловероятным сценарием – и дело не только в экономических ограничениях, но и в наличии Роберта Левандовски. 36-летний поляк показывает впечатляющую игру и не планирует уходить, поэтому вкладываться в подписание дорогостоящего футболиста на его позицию кажется нецелесообразным.

Контракт Левандовски с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.