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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» и «Барселона» поспорят за перспективного португальца

19 Ноября 2024 • 01:11 Комментировать
Спортинг Л
...
Амаранти
22.11 23:45

Полузащитник «Спортинга» Дариу Эссугу, выступающий на правах аренды за «Лас-Пальмас», привлёк внимание мадридского «Реала» и «Барселоны».

Оба гранда Ла Лиги следят за выступлениями 19-летнего футболиста в нынешнем сезоне. Согласно данным Estadio Deportivo, представители «Реала» и «Барселоны» впечатлены способностями юного хавбека. «Сливочные» и «сине-гранатовые» уже включили игрока в список трансферных целей.

Дариу Эссугу провёл восемь матчей за «Лас-Пальмас» в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Контракт полузащитника молодёжной сборной Португалии с лиссабонским «Спортингом» рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Спортинг Лиссабон Лас-Пальмас трансферы футбола - лето 2025 Дариу Эссугу ещё теги

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