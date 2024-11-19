Педри не забил свой первый пенальти в карьере

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри неудачно исполнил первый пенальти в карьере.

21-летний футболист подошёл к точке на 32-й минуте матча Лиги наций против Швейцарии, но был неточен. К счастью для испанцев, Йереми Пино исправил ошибку товарища по команде и всё-таки поразил ворота гостей. По данным Opta, для Педри это был первый пенальти (если не считать серии одиннадцатиметровых) за всю профессиональную карьеру в клубе и сборной. Хавбек ещё никогда не поражал ворота соперников таким образом.

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