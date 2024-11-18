Врач, оперировавший Фати: «Он сможет вернуться на прежний уровень»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати продолжает страдать от частых травм.

В настоящий момент 22-летний футболист восстанавливается после очередного повреждения. По распространённому мнению, форвард уже не сможет вернуться на былой уровень, однако доктор Рамон Кугат считает иначе.

«Я проводил операцию на колене Фати, но не нёс ответственности за его восстановление. Отец Фати сказал мне, что его колено уже восстановилось, и теперь возникла проблема с подколенным сухожилием.

Дело не в операции, а в процессе реабилитации. Ансу тренировался дважды в день, из-за чего швы разошлись, что привело к отёку.

Сейчас колено Фати восстановилось на 100%, он сможет вернуться на прежний уровень», – приводит Barca Universal слова Кугата.