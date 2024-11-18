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В «Атлетико» приняли решение по Симеоне

18 Ноября 2024 • 23:39 Комментировать
Атлетико М
...
Алавес
23.11 18:15

В мадридском «Атлетико» не ищут замену главному тренеру Диего Симеоне.

Недавно в СМИ появилась информация о готовности руководства «матрасников» назначить нового рулевого на место аргентинца. Как сообщает журналист Рубен Уриа, в «Атлетико» не думают о замене Симеоне. Боссы клуба не хотят прекращать сотрудничество, сам наставник также не заинтересован в уходе. Никакие изменения в обозримом будущем не планируются.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. Действующий контракт 54-летнего специалиста с мадридцами рассчитан до середины 2027 года.

Мадридский «Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги после 13 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне

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