В «Атлетико» приняли решение по Симеоне

В мадридском «Атлетико» не ищут замену главному тренеру Диего Симеоне.

Недавно в СМИ появилась информация о готовности руководства «матрасников» назначить нового рулевого на место аргентинца. Как сообщает журналист Рубен Уриа, в «Атлетико» не думают о замене Симеоне. Боссы клуба не хотят прекращать сотрудничество, сам наставник также не заинтересован в уходе. Никакие изменения в обозримом будущем не планируются.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. Действующий контракт 54-летнего специалиста с мадридцами рассчитан до середины 2027 года.

Мадридский «Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги после 13 туров.