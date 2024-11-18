Форвард «Реала» Родриго может залечить травму раньше, чем предполагалось

Нападающий мадридского «Реала» Родриго продолжает восстановление после травмы.

Бразилец выбыл из строя перед паузой на матчи сборных. Изначально считалось, что восстановление 23-летнего игрока займёт порядка пяти-шести недель, однако этот срок может сократиться. По данным Marca, форвард имеет все шансы вернуться раньше – он стремительно набирает кондиции.

Родриго отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами в 15 матчах нынешнего сезона за «Реал» во всех турнирах.

Свой следующий поединок коллектив Карло Анчелотти проведёт 24 ноября – соперником будет «Леганес».