Клуб Ла Лиги может забрать Фати у «Барселоны», несмотря на травму игрока

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати всё ещё может перебраться в «Севилью».

Андалусийский клуб давно претендует на 22-летнего игрока, однако вероятность ухода форварда в январское трансферное окно значительно снизилась после очередной травмы. Как информирует Diario Sport, «Севилья» сохраняет интерес к Фати, несмотря на его проблемы. Рулевой Гарсия Пимьента считает, что сможет раскрыть сильные качества футболиста, в то время как руководство считает сделку рискованной.

Ансу Фати семь раз появился на поле в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «сине-гранатовых» в 15 млн евро.