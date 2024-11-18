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Дэвид: «Мечтаю играть за «Барселону»

18 Ноября 2024 • 22:01 Комментировать

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, попавший в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов, заявил, что хотел бы играть за «Барселону».

«Барселона» была командой, на которой я вырос. Конечно, если ты болеешь за команду с детства, то мечтаешь играть за неё», - цитирует Дэвида The Athletic.

24-летний канадский нападающий может достаться новому клубу бесплатно, потому что его контракт с «Лиллем» истекает летом – это серьёзный аргумент для «Барселоны», испытывающей проблемы с финансами в последние годы.

В нынешнем сезоне Дэвид сыграл 19 матчей за французский клуб, забил 13 голов и отдал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лилль Джонатан Дэвид ещё теги
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