Дэвид: «Мечтаю играть за «Барселону»

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, попавший в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов, заявил, что хотел бы играть за «Барселону».

«Барселона» была командой, на которой я вырос. Конечно, если ты болеешь за команду с детства, то мечтаешь играть за неё», - цитирует Дэвида The Athletic.

24-летний канадский нападающий может достаться новому клубу бесплатно, потому что его контракт с «Лиллем» истекает летом – это серьёзный аргумент для «Барселоны», испытывающей проблемы с финансами в последние годы.

В нынешнем сезоне Дэвид сыграл 19 матчей за французский клуб, забил 13 голов и отдал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.