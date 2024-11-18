Куман высказался о состоянии Френки де Йонга

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о состоянии полузащитника Френки де Йонга.

Как известно, наставник «оранжевых» позволил хавбеку досрочно вернуться в расположение «Барселоны». Ранее сам де Йонг признавался, что всё ещё ощущает последствия недавно залеченной травмы. В недавнем матче с Венгрией (4:0) представитель «сине-гранатовых» вышел в старте и отыграл до 68-й минуты.

«Лучшим решением для Френки было не ехать с нами [на матч против Боснии и Герцеговины] и не играть во втором тайме в прошлый раз. Ему нужно вернуться в расположение «Барселоны», и я надеюсь, что он сможет провести там много игр», – заявил на пресс-конференции Куман.