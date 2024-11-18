Вальверде – о 0:4 от «Барселоны»: «Нужно признать, что нас переиграли»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде вспомнил о последнем «эль класико».

«Сливочные» уступили «Барселоне» в родных стенах со счётом 0:4, пропустив все голы во втором тайме. Матч состоялся 26 октября в рамках Ла Лиги.

«Это было очень болезненное поражение. Нужно признать, что «Барселона» переиграла нас в тот день. Не думаю, что мы были очень плохи, но у «Барселоны» всё получалось отлично», – сказал в интервью Movistar Федерико Вальверде.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «сине-гранатовых» на шесть очков при одном матче в запасе. 24 ноября коллектив Карло Анчелотти сыграет против «Леганеса».