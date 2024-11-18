Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде – о 0:4 от «Барселоны»: «Нужно признать, что нас переиграли»

18 Ноября 2024 • 21:39 Комментировать
Сельта
...
Барселона
23.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде вспомнил о последнем «эль класико».

«Сливочные» уступили «Барселоне» в родных стенах со счётом 0:4, пропустив все голы во втором тайме. Матч состоялся 26 октября в рамках Ла Лиги.

«Это было очень болезненное поражение. Нужно признать, что «Барселона» переиграла нас в тот день. Не думаю, что мы были очень плохи, но у «Барселоны» всё получалось отлично», – сказал в интервью Movistar Федерико Вальверде.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «сине-гранатовых» на шесть очков при одном матче в запасе. 24 ноября коллектив Карло Анчелотти сыграет против «Леганеса».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 3
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Федерико Вальверде ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Ноября
21:39
Вальверде – о 0:4 от «Барселоны»: «Нужно признать, что нас переиграли»
21:20
Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда
04:59
Ромарио назвал будущего победителя Ла Лиги 1
01:46
Названа новая предполагаемая дата возвращения тер Штегена после травмы 1
17 Ноября
22:56
Педри ответил на вопрос о новом контракте с «Барселоной» 1
21:57
Игрок молодёжной сборной Испании: «Надеюсь, однажды перейду в «Барселону»
19:48
Известна позиция Флика по Пау Виктору
16:10
Появилась новая информация о состоянии Ямаля и Левандовски
10:54
Глеб: «Флик – красавчик, я в него не верил, но ошибся»
07:43
Пике высказался о президенте «Реала»
06:30
Ямаль – лидер по обводкам в Ла Лиге, Мбаппе – четвёртый 10
05:23
«Барселона» наградит Иньиго Мартинеса за качественную игру
05:13
«Ты или Рамос?»: Пике ответил, кто сильнее 1
00:44
В «Барселоне» приняли решение по Кристенсену
16 Ноября
17:15
Раскрыта информация о будущем Араухо в «Барселоне» 1
15 Ноября
18:43
Раскрыта сумма, которую «Барселона» готова выделить на покупку Кварацхелии 4
17:28
Де Йонг: «Я думал, когда же это закончится?» 1
06:37
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока, который интересен грандам Ла Лиги
05:48
Фати не покинет «Барселону» до конца сезона – известна причина 3
04:33
Стало известно, когда вернутся травмированные игроки «Барселоны»
01:39
Маттеус – о будущем Киммиха: «Мы знаем, что Флик его очень ценит»
00:37
Йорди Кройф: «Не нужно обесценивать Хави, говоря об успехе Флика»
00:26
Винисиус – второй по средней оценке в Ла Лиге в 2024 году, Левандовски – третий
14 Ноября
23:56
«Барселоне» будет трудно подписать Дэвиса – названа причина 2
23:38
В «Барселоне» определились с альтернативой Кунде на правом фланге обороны
22:19
Названа дата возвращения Ямаля после травмы
17:20
Хвича может перейти в испанский топ-клуб
16:45
Стало известно, какие позиции хочет усилить «Барселона»
15:45
В «Барселоне» высоко оценивают Холанна
15:35
Деку: «Барселона» хотела Нико Уильямса, но он сделал свой выбор 2
15:25
Ольмо: «Был уверен, что «Барселона» — лучший клуб для меня»
15:06
Ольмо: «Мы с Педри прекрасно понимаем друг друга»
05:28
Деку опроверг слухи об интересе «Барселоны» к дорогостоящему вратарю
05:05
Ольмо назвал сильную сторону Флика
04:20
Мингеса назвал причину прорыва Рафиньи в текущем сезоне
03:58
Полузащитник «Барселоны» Касадо рассказал, кого считает примером для подражания
01:40
Касадо рассказал, как смог впечатлить Флика
01:17
У «Барселоны» появился ещё один вариант на замену Левандовски 1
00:26
Деку – о трудностях Роке в «Барселоне»: «Никогда не видел подобного»
13 Ноября
23:40
Деку назвал точную сумму, которую «Барселона» заплатила за Роке 1
23:06
Хавбек «Барселоны» Торре рассказал, как Флик относится к игрокам
22:47
Торре – о будущем в «Барселоне»: «Я бы ушёл, если бы не был уверен»
22:33
Романо подтвердил интерес «Барселоны» к двум звёздным вингерам
15:45
Деку: «Барселона» работает над продлением де Йонга
15:22
«Барселона» хочет продлить контракт с Гави и Педри — известны детали
14:50
«Барселона» переживает из-за возможной потери де Йонга
05:39
«Барселона» нашла замену Левандовски в Бундеслиге
04:44
Деку: «Думаю, Педри продлит контракт с «Барселоной»
04:22
Начо оценил шансы «Реала» в борьбе за чемпионство с «Барселоной»
04:06
Деку ответил на вопрос о новом контракте Гави с «Барселоной»
02:51
Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика
01:57
Леау хотел бы выступать за испанский суперклуб
01:27
Френки де Йонг рассказал о своём состоянии
00:51
Обамеянг: «Барселона» – лучший этап моей карьеры»
00:26
Президент Ла Лиги Тебас: «Ямаль не сможет стать новым Месси» 6
00:01
Президент Ла Лиги выбрал между «Реалом» Анчелотти и «Барселоной» Гвардиолы 1
11 Ноября
18:54
Флик не верит в Фати 2
18:22
«Барселона» хочет подписать 17-летнего таланта из Сегунды
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Сане выбрал новый клуб Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед» Анчелотти принял решение по «Реалу» Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале»
Спортивные новости
Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Витязя» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Ноября
22:07 · Англия. Премьер-лига
Названы главные претенденты на Киммиха
22:01 · Испания. Ла Лига
Дэвид: «Мечтаю играть за «Барселону»
21:48 · Испания. Ла Лига
Куман высказался о состоянии Френки де Йонга
21:39 · Испания. Ла Лига
Вальверде – о 0:4 от «Барселоны»: «Нужно признать, что нас переиграли»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда
20:03 · Испания. Ла Лига
«Один из лучших в мире»: Ромарио высказался об игроке «Барселоны»
19:17 · Испания. Ла Лига
Гави недоволен игровым временем в «Барселоне» 1
18:10 · Италия. Серия А
Переговоры Кварацхелии с «Наполи» зашли в тупик слухи
17:48 · Испания. Ла Лига
Клоппа могут позвать в топ-клуб – известно название слухи
17:14 · Испания. Ла Лига
Анчелотти нашёл новую позицию Асенсио
17:06 · Испания. Ла Лига
Звезда НБА высказался о проблемах Мбаппе в «Реале»
16:45 · Испания. Ла Лига
​Рауль: «Молодёжная команда «Реала» лучше, чем у «Барселоны»» 2
16:20 · Испания. Ла Лига
«13:30 это 13:30»: Флик дважды наказывал игрока «Барселоны» 3
16:10 · Испания. Ла Лига
Названа дата операции Милитао после травмы «крестов»
15:09 · Испания. Ла Лига
Названа возможная дата возвращения Захаряна
04:59 · Испания. Ла Лига
Ромарио назвал будущего победителя Ла Лиги 1
03:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» может расстаться с полузащитником
01:46 · Испания. Ла Лига
Названа новая предполагаемая дата возвращения тер Штегена после травмы 1
01:03 · Испания. Ла Лига
Ван дер Ваарт – о Френки де Йонге: «Он должен вернуться домой»
00:23 · Испания. Ла Лига
Модрич ответил на вопрос о возвращении в чемпионат Хорватии
00:07 · Испания. Ла Лига
Беллингем получил награду лучшему игроку матча Англия – Ирландия
17 Ноября
23:47 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал, как справляется с напряжённым календарём
22:56 · Испания. Ла Лига
Педри ответил на вопрос о новом контракте с «Барселоной» 1
22:37 · Испания. Ла Лига
Витсель может покинуть «Атлетико» — известна причина слухи
22:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти может оставить Куртуа в запасе «Реала» – названа причина
Все новости